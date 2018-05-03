В посольстве России объяснили отказ от встречи с британскими парламентариями

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В посольстве России в Великобритании объяснили отказ от встречи с британскими парламентариями празднованием Дня Победы.
В посольстве России объяснили отказ от встречи с британскими парламентариями
  • Посольство России в Лондоне
  • Reuters

Глава британской межпартийной парламентской группы по России Крис Брайант в своём Twitter опубликовал пост с приглашением посла России Александра Яковенко 9 мая на встречу с британскими парламентариями.

«Мы пытались позвонить вам несколько раз, чтобы ответить на ваше письмо, но ответа не последовало. Предлагаю послу в следующую среду в 14:30 встретиться с парламентской группой», — написал Брайант.

На его просьбу российское посольство ответило благодарностью, однако подчеркнуло, что 9 мая состоится возложение венков в связи с празднованием Дня Победы.

«Спасибо. 9 мая мы празднуем День Победы и приглашаем вас и ваших коллег по парламенту присоединиться к нам на церемонии возложения венков к Советскому военному мемориалу в 11 часов в присутствии британских и российских ветеранов Второй мировой войны», — говорится в сообщении посольства.

В посольстве также выступили с предложением провести встречу в другой день.

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