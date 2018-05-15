Эксперт оценил призыв немецкого политика вернуться к формату G8
«Это, как мне кажется, перепевы всего того, что уже ушло. Да, действительно, он хотел бы преодоления конфликта. Не будучи большим специалистом в международных отношениях, он просто смотрит на то, что было, когда казалось, что всё в порядке», — заявил эксперт.
По оценке Лукьянова, оба формата («восьмёрка» и регулярные саммиты Россия — Евросоюз) давно себя исчерпали.
Как пояснил эксперт, Москве не нужен G8, поскольку эпоха, когда «восьмёрка» определяла мировое развитие, осталась в прошлом.
В апреле сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт выступила за то, чтобы пригласить Россию на саммит G7, который пройдёт в Канаде летом 2018 года.