Эксперт оценил призыв немецкого политика вернуться к формату G8

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов в беседе с НСН оценил призыв главы либеральной Свободной демократической партии Германии Кристиана Линднера вернуться к формату G8.

«Это, как мне кажется, перепевы всего того, что уже ушло. Да, действительно, он хотел бы преодоления конфликта. Не будучи большим специалистом в международных отношениях, он просто смотрит на то, что было, когда казалось, что всё в порядке», — заявил эксперт.

По оценке Лукьянова, оба формата («восьмёрка» и регулярные саммиты Россия — Евросоюз) давно себя исчерпали.

Как пояснил эксперт, Москве не нужен G8, поскольку эпоха, когда «восьмёрка» определяла мировое развитие, осталась в прошлом.

В апреле сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт выступила за то, чтобы пригласить Россию на саммит G7, который пройдёт в Канаде летом 2018 года.