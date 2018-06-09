Трамп заявил, что возврат России в G8 станет позитивным событием для всего мира
- Reuters
«Я довольно давно не разговаривал с Владимиром Путиным, (в ходе саммита G7. — RT) поднималась тема возврата России в состав группы. Мы не проводили голосование, но это обсуждалось», — рассказал Трамп во время пресс-конференции по итогам прошедшего саммита.
По его словам, возврат Москвы в состав группы стал бы ценным вкладом.
«Это будет хорошо для мира, для России, для США и для всех стран G7. Формат G8 был бы лучше, и принятие российской стороны стало бы позитивным явлением. Мы в поисках мира во всём мире, мы не играем в игры», — отметил американский лидер.
Ранее Трамп подчеркнул, что Россия должна быть за столом переговоров G7. В то же время, как заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, в ЕС считают, что условия, при которых Россия могла бы вернуться в состав G8, пока не достигнуты.
В российском МИД объяснили, почему некоторые политики поднимают тему присоединения России к саммиту.