В МИД объяснили, почему некоторые политики поднимают тему присоединения России к G7
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«Я думаю, это делается отчасти в интересах самопиара, отчасти для того, чтобы привлечь дополнительное внимание к этому самому семёрочному формату, который очевидным образом выдыхается политически и экономически», — цитирует дипломата РИА Новости.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна быть за столом переговоров G7.
В мае главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов в беседе с НСН оценил призыв главы либеральной Свободной демократической партии Германии Кристиана Линднера вернуться к формату G8.