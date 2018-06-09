В МИД объяснили, почему некоторые политики поднимают тему присоединения России к G7

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Политики поднимают тему присоединения России к формату G7 в целях самопиара. Такое мнение выразил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
В МИД объяснили, почему некоторые политики поднимают тему присоединения России к G7
  • © Leonid Faerberg
  • globallookpress.com

«Я думаю, это делается отчасти в интересах самопиара, отчасти для того, чтобы привлечь дополнительное внимание к этому самому семёрочному формату, который очевидным образом выдыхается политически и экономически», — цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна быть за столом переговоров G7.

В мае главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов в беседе с НСН оценил призыв главы либеральной Свободной демократической партии Германии Кристиана Линднера вернуться к формату G8.



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