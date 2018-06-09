Эксперт прокомментировал заявление Меркель о России и G8
- Reuters
По словам эксперта, формат «Большой семёрки» переживает серьёзный политический кризис.
«Положение усугубилось, когда Запад стал использовать членство в этом клубе избранных глобалистов в качестве меры давления и даже наказания России. Поэтому последовавший наш разрыв с этим клубом был логичным», — сказал Рябов.
Как отметил эксперт, ставка на более адекватный формат «Большой двадцатки», где есть Китай, Индия, другие страны БРИКС, стала ключевой.
В мае главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов в беседе с НСН оценил призыв главы либеральной Свободной демократической партии Германии Кристиана Линднера вернуться к формату G8.