Эксперт прокомментировал заявление Меркель о России и G8

Политолог Игорь Рябов в беседе с ФАН прокомментировал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что в настоящее время, по мнению представителей стран Евросоюза, ещё не достигнуты условия, при которых Россия могла бы вернуться в состав G8.

По словам эксперта, формат «Большой семёрки» переживает серьёзный политический кризис.

«Положение усугубилось, когда Запад стал использовать членство в этом клубе избранных глобалистов в качестве меры давления и даже наказания России. Поэтому последовавший наш разрыв с этим клубом был логичным», — сказал Рябов.

Как отметил эксперт, ставка на более адекватный формат «Большой двадцатки», где есть Китай, Индия, другие страны БРИКС, стала ключевой.

В мае главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов в беседе с НСН оценил призыв главы либеральной Свободной демократической партии Германии Кристиана Линднера вернуться к формату G8.