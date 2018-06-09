Эксперт прокомментировал заявление Меркель о России и G8

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Политолог Игорь Рябов в беседе с ФАН прокомментировал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что в настоящее время, по мнению представителей стран Евросоюза, ещё не достигнуты условия, при которых Россия могла бы вернуться в состав G8.
Эксперт прокомментировал заявление Меркель о России и G8
  • Reuters

По словам эксперта, формат «Большой семёрки» переживает серьёзный политический кризис.

«Положение усугубилось, когда Запад стал использовать членство в этом клубе избранных глобалистов в качестве меры давления и даже наказания России. Поэтому последовавший наш разрыв с этим клубом был логичным», — сказал Рябов.

Как отметил эксперт, ставка на более адекватный формат «Большой двадцатки», где есть Китай, Индия, другие страны БРИКС, стала ключевой.

В мае главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов в беседе с НСН оценил призыв главы либеральной Свободной демократической партии Германии Кристиана Линднера вернуться к формату G8.

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