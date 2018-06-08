Меркель заявила об отсутствии условий для возвращения России в G8
Об этом сообщает Reuters.
«Мы все согласны, что возвращение России к формату саммитов G7 не может произойти до существенного прогресса в отношении проблем с Украиной. Это была общая точка зрения», — сказала Меркель.
По словам главы Германии, все лидеры стран ЕС, которые приехали на саммит G7, включая премьер-министра Италии Джузеппе Конте, договорились в ходе переговоров на высшем уровне, что данный вопрос пока не может быть включён в повестку дня.
Ранее Трамп заявил, что Россия должна присутствовать на саммите G7.
Конте поддержал идею американского президента.
Подробнее — в материале RT.