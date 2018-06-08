Меркель заявила об отсутствии условий для возвращения России в G8

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что, по мнению представителей стран Евросоюза, в настоящий момент ещё не достигнуты условия, при которых Россия могла бы вернуться в состав G8.

Об этом сообщает Reuters.

«Мы все согласны, что возвращение России к формату саммитов G7 не может произойти до существенного прогресса в отношении проблем с Украиной. Это была общая точка зрения», — сказала Меркель.

По словам главы Германии, все лидеры стран ЕС, которые приехали на саммит G7, включая премьер-министра Италии Джузеппе Конте, договорились в ходе переговоров на высшем уровне, что данный вопрос пока не может быть включён в повестку дня.

Ранее Трамп заявил, что Россия должна присутствовать на саммите G7

Конте поддержал идею американского президента

Подробнее — в материале RT.

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