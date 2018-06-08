Маккейн раскритиковал Трампа за предложение вернуть Россию в G8

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Американский сенатор Джон Маккейн раскритиковал президента США Дональда Трампа за предложение вернуть Россию в состав G8. Соответствующее заявление сенатора опубликовано на его сайте.
Маккейн раскритиковал Трампа за предложение вернуть Россию в G8
  • ©Ron Sachs
  • globallookpress.com

«Президент необъяснимо продемонстрировал по отношению к нашим противникам почтение и уважение, которые нужно приберечь для наших ближайших союзников», — отметил Маккейн.

По его словам, Трамп «с презрением относится» к странам, которые разделяют ценности США.

«Это антитеза так называемого принципиального реализма и верная дорога к ослаблению лидерства Америки в мире», — заключил он.

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