Маккейн раскритиковал Трампа за предложение вернуть Россию в G8
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«Президент необъяснимо продемонстрировал по отношению к нашим противникам почтение и уважение, которые нужно приберечь для наших ближайших союзников», — отметил Маккейн.
По его словам, Трамп «с презрением относится» к странам, которые разделяют ценности США.
«Это антитеза так называемого принципиального реализма и верная дорога к ослаблению лидерства Америки в мире», — заключил он.
Ранее Трамп заявил, что Россия должна присутствовать на саммите G7.
Итальянский премьер Джузеппе Конте поддержал идею американского президента.
Подробнее — в материале RT.