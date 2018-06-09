Глава МИД Канады заявила, что вопрос о возвращении России не обсуждался «за столом G7»

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что вопрос о возвращении России в состав G7 не обсуждался в ходе саммита. Об этом она сказала в ходе пресс-конференции.

«Вопрос не поднимался за столом G7. Но Канада обсуждала эту тему с союзниками в ходе отдельных встреч», — приводит её слова РИА Новости.

Глава канадского МИД добавила, что Оттава выступает против возвращения России в G7. При этом она отметила, что работа над финальным коммюнике саммита продолжается.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна быть за столом переговоров G7.

В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что в ЕС считают, что в настоящий момент ещё не достигнуты условия, при которых Россия могла бы вернуться в состав G8.