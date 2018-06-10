Меркель допустила возвращение России в G8 при реализации Минских соглашений

Возвращение России в группу G8 возможно, однако для этого необходима реализация Минских соглашений, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в эфире ARD.

«Я могу представить себе, что Россия вернётся. Но прежде для этого мы нуждаемся в прогрессе в реализации Минских соглашений», — приводит её слова ТАСС.

Она отметила, что Западу для решения кризисов необходима Россия.

Ранее Меркель заявила, что, по мнению представителей стран Евросоюза, в настоящий момент ещё не достигнуты условия, при которых Россия могла бы вернуться в состав G8.

В мае главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов в беседе с НСН оценил призыв главы либеральной Свободной демократической партии Германии Кристиана Линднера вернуться к формату G8.