Лавров о G8: мы никогда ни у кого не просились назад

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не просилась обратно в G8.

«Мы никогда ни у кого не просились назад. Когда было принято решение о том, чтобы наши партнёры западные в «восьмёрке» больше не участвовали, и они вернулись в свой формат «семёрки», мы это восприняли как их решение», — цитирует РИА Новости заявление Лаврова, сделанное в эфире Первого канала.

Он добавил, что в настоящее время Россия прекрасно работает «и в ШОС, и в БРИКС, и особенно в «двадцатке».

При этом он выразил мнение, что формат G20 является самым перспективным.

8 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна быть за столом переговоров G7, нравится это кому-то или нет. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте поддержал заявление американского лидера.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала, что пока возвращение российской стороны к G7 невозможно.