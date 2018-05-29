СМИ: Врачи не верили, что Сергей и Юлия Скрипали выживут после отравления в Солсбери

Врачи бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии не верили в то, что их пациенты выживут после отравления в британском Солсбери. Об этом медики сообщили в интервью телеканалу BBC.

«Когда мы впервые узнали, что это было отравляющее нервно-паралитическое вещество, мы думали, что они не выживут. Мы применили все наши методы лечения», — цитирует врача интенсивной терапии больницы в Солсбери Стивена Джукса издание The Telegraph, опубликовавшее выдержки из беседы.

По его словам, врачи оказали пострадавшим лучшую медицинскую помощь, но всё указывало на то, что Скрипалей не удастся спасти.

Ранее сообщалось, что Юлия Скрипаль записала видеообращение впервые с того момента, как она и её отец были отравлены.

Впоследствии Виктория Скрипаль, двоюродная сестра Юлии, в беседе с kp.ru прокомментировала её видеообращение.

В посольстве России Великобритании выразили обеспокоенность в связи с тем, что Скрипаль может удерживаться против воли и делать заявления под давлением.