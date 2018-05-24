В Кремле прокомментировали видеообращение Юлии Скрипаль

Заявления дочери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии требуют проверки, чтобы удостовериться в том, что они сделаны добровольно. Об этом в интервью НТВ заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что до сих пор Великобритания не предоставила России консульского доступа к Юлии Скрипаль.

«Более того, мы не можем быть до конца уверены, в каком состоянии она находится, оказывается ли на неё какое-то давление, где она находится, делала ли она какие-то заявления и делала ли она эти заявления по своей воле», — сказал Песков.

Ранее Юлия Скрипаль в своём первом интервью рассказала о намерении вернуться в Россию.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал ФАН обращение Юлии Скрипаль.

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