В Кремле прокомментировали видеообращение Юлии Скрипаль

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Заявления дочери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии требуют проверки, чтобы удостовериться в том, что они сделаны добровольно. Об этом в интервью НТВ заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали видеообращение Юлии Скрипаль
  • Юлия Скрипаль
  • Reuters
  • © Dylan Martinez

Он отметил, что до сих пор Великобритания не предоставила России консульского доступа к Юлии Скрипаль.

«Более того, мы не можем быть до конца уверены, в каком состоянии она находится, оказывается ли на неё какое-то давление, где она находится, делала ли она какие-то заявления и делала ли она эти заявления по своей воле», — сказал Песков.

Ранее Юлия Скрипаль в своём первом интервью рассказала о намерении вернуться в Россию. 

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал ФАН обращение Юлии Скрипаль.

Подробнее — в материале RT.

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