«Моя жизнь была перевёрнута с ног на голову»: Юлия Скрипаль впервые после отравления появилась перед камерой

Юлия Скрипаль записала видеообращение впервые с того момента, как она и её отец, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, были отравлены в британском Солсбери. В интервью Reuters она рассказала, что лечение было «глубоко угнетающим», а процесс восстановления — медленным и очень болезненным. Россиянка добавила, что в будущем надеется вернуться на родину, однако сейчас она не готова воспользоваться помощью Москвы. Появившиеся кадры вызвали озабоченность посольства России в Лондоне. Представители дипмиссии заявили, что Юлия Скрипаль зачитывала текст, который, возможно, был переведён с английского языка. Кроме того, в посольстве подчеркнули, что намерены и дальше добиваться личной встречи с дочерью бывшего офицера ГРУ.

Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия появилась перед камерами впервые после тяжёлого отравления, полученного в начале марта. В интервью агентству Reuters россиянка рассказала об инциденте в британском Солсбери, ходе восстановления и своих ближайших планах.

По словам собеседницы агентства, она приехала в Великобританию в субботу, 3 марта, чтобы навестить своего отца, как она неоднократно делала ранее. Однако, очнувшись после 20-дневной комы, она узнала, что они оба были отравлены.

«Мне до сих пор сложно смириться с мыслью, что на нас было совершено подобное нападение. Шокирует сам факт использования нервно-паралитического вещества в данной ситуации. Нам очень повезло, что мы выжили после этого покушения на убийство», — заявила Юлия Скрипаль.

Она отметила, что процесс выздоровления был медленным и очень болезненным, а лечение — «инвазивным и глубоко угнетающим». Также у россиянки появился шрам на шее, характерный для трахеостомии — операции по вскрытию трахеи для восстановления доступа воздуха в лёгкие.

«Я была выписана 9 апреля из больницы, но лечение продолжается и по сей день. Моя жизнь была перевёрнута с ног на голову, и сейчас я пытаюсь смириться с невероятными изменениями в моей жизни, как физическими, так и эмоциональными», — заявила россиянка.

«Я стараюсь жить сегодняшним днём и хочу помочь моему отцу до его полного выздоровления. В дальнейшем я надеюсь вернуться домой, в мою страну... Я убедительно прошу всех уважать мою личную жизнь и личную жизнь моего отца. Нам необходимо время для полного выздоровления и принятия всего произошедшего. Я признательна российскому посольству за предложенную помощь, но сейчас я не готова и не хочу ею воспользоваться», — добавила Скрипаль.

Текст заявления Юлии Скрипаль на русском и английском языках

Reuters

«Показанный ролик лишь усиливает нашу озабоченность»

После публикации интервью официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила RT, что российские дипломаты постоянно пытались связаться с Юлией Скрипаль, чтобы удостовериться, что её не удерживают в Великобритании насильно.

«Мы хотим, чтобы Юлия Скрипаль знала: не было и дня, чтобы российский МИД, посольство России в Лондоне не пытались организовать контакт с ней с главной целью — удостовериться, что её не удерживают насильно, что за неё не выдают другого человека, получить из первых рук информацию о её состоянии и состоянии её отца», — заявила Захарова.

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В свою очередь в российском посольстве в Великобритании выразили озабоченность в связи с обнародованным видеообращением Юлии Скрипаль. По словам дипломатов, опубликованная запись лишь усиливает обеспокоенность относительно условий, в которых содержится россиянка.

«Были рады увидеть Юлию Скрипаль в добром здравии. Зачитанное ею заявление содержит новую информацию. Однако показанный ролик лишь усиливает нашу озабоченность относительно условий, в которых она содержится. Вполне очевидно, Юлия зачитывала заранее написанный текст. Более того, судя по целому ряду оборотов, это был перевод с английского, причём оригинал был составлен носителем языка. Опубликованные собственноручные письма Юлии на двух языках подтверждают это впечатление», — говорится в сообщении посольства.

В заявлении дипмиссии говорится, что при всём уважении к частной жизни Юлии и интересам её безопасности обнародованный видеоролик не освобождает власти Великобритании от обязательств по консульским конвенциям.

«На Соединённом Королевстве лежит обязанность дать нам возможность пообщаться с Юлией напрямую, чтобы убедиться, что она не удерживается против своей воли и не делает заявлений под давлением. Пока что у нас есть все основания подозревать обратное», — подчеркнули в посольстве.

Reuters

«Её желание не означает, что её выпустят»

Двоюродная сестра Юлии Скрипаль Виктория заявила Интерфаксу, что она рада видеть родственницу живой и здоровой, однако в беседе с РИА Новости её муж, Арсений Елифантьев, отметил, что Виктория выразила обеспокоенность в связи с распространённым видео.

«Я ничего не видел, но Виктория видео видела. По её словам, видно, что человек говорит под давлением, что текст заучен», — заявил Елифантьев.

В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров также предположил, что Юлия Скрипаль находится под жёстким давлением зарубежных спецслужб.

«Я думаю, что всё ещё впереди. Я не сомневаюсь, что, когда она наконец попадёт в Россию и выйдет из-под давления и жёсткой опеки британских, а возможно и американских, спецслужб, вскоре все оценят связность этой истории. Я думаю, она находится под жёстким давлением. Что ей разрешают говорить, то она и говорит. А вот когда она вернётся, наверняка вскроются обстоятельства», — заявил RT Джабаров.

В то же время, по словам парламентария, озвученное Юлией Скрипаль желание в будущем вернуться в Россию не означает, что ей будет легко это сделать.