«В преддверии новых санкций»: что стоит за публикациями западных СМИ о тайных встречах Скрипаля со спецслужбами Европы

После переезда в Великобританию Сергей Скрипаль встречался с сотрудниками чешских и эстонских спецслужб. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на европейских чиновников. По данным издания, экс-сотрудник ГРУ ездил в Эстонию в 2016 году. Информация о визитах Скрипаля появилась после нескольких недель информационного затишья. Ранее официальный представитель МИД России заявила, что британские журналисты перестали освещать дело Скрипалей — «в один день, как будто пришёл приказ всем замолчать». RT разбирался, с чем может быть связано возвращение западных СМИ к инциденту в Солсбери.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль встречался с сотрудниками эстонских спецслужб в 2016 году. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на высокопоставленных европейских чиновников. Материал вышел под заголовком «Сергей Скрипаль не выбывал из шпионских игр, несмотря на отставку. За это и был отравлен?».

По данным издания, Скрипаль ездил в Эстонию в 2016 году, где встречался с местными разведчиками. Кроме того, газета подтвердила информацию издания Respekt, что Скрипаль несколько раз посещал Чехию, где также встречался с сотрудниками спецслужб.

В чешских и эстонских спецслужбах комментировать эти сообщения отказались.

«Во время краткого визита Скрипаль выпивал, шутил и предоставлял чешской разведке информацию об офицерах ГРУ, работающих в Европе. Его информация была устаревшей: он уволился из ГРУ в 1999 году. Несмотря на это, чешские специалисты нашли его знания ценными», — говорится в статье.

По словам источника The New York Times, многие сотрудники ГРУ, с которыми он работал в 1990-х, по-прежнему остаются на службе.

Авторы издания подчёркивают, что не обладают сведениями, могли ли поездки Скрипаля поставить его жизнь под угрозу. Отмечается, что визиты были секретными и российские спецслужбы могли не знать о них. Тем не менее встречи с эстонскими и чешскими агентами как возможный мотив его убийства вынесены в заголовок статьи.

Напомним, что Скрипаль был арестован в 2004 году российскими спецслужбами по обвинению в сотрудничестве с разведкой Великобритании. Он полностью признал свою вину. Скрипаля лишили всех званий и осудили на 13 лет лишения свободы. В 2010 году, после обмена между США и Россией гражданами, осуждёнными за шпионаж, он переехал в Великобританию.

Сергей Скрипаль

Reuters

Ранее СМИ уже сообщали, что Скрипаль сотрудничал с иностранными спецслужбами. По данным Financial Times, он работал на Запад и после переезда, рассказывая о работе российской разведки.

«Посещение как Чехии, так и Эстонии вполне возможно. Скрипаль долгое время работал как консультант спецслужб Великобритании. Скорее всего, он встречался с теми лицами, в которых так или иначе заинтересованы британские спецслужбы», — отметил в беседе с RT ветеран Службы внешней разведки, эксперт по кризисным ситуациям Лев Корольков.

Прервали молчание

Информация о визитах Скрипаля в Чехию и Эстонию появилась после нескольких недель информационного затишья. В апреле официальный представитель МИД России заявила, что британские журналисты перестали освещать дело Скрипалей — «в один день, как будто пришёл приказ всем замолчать».

«Они все замолчали: нет больше в британских СМИ дела Скрипалей вообще. Неинтересно. Никто никого не ищет, никто не проводит никаких расследований, никто не требует от британской стороны фотографий либо видео пострадавших...» — отмечала Захарова.

Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин в беседе с RT также отмечает, что к концу апреля тема Скрипалей исчезла с западного информационного поля.

«Про них забыли, а сейчас с помощью этих вбросов тема снова возвращается на круги своя. Очень большой вопрос, почему именно сейчас она снова появляется. Очень может быть, что готовится новый этап информационной атаки на российские власти и это связано с желанием ястребов на Западе в преддверии обсуждения новых санкционных мер и чемпионата мира по футболу вновь консолидировать общество и элиты на антироссийской основе», — предположил он.

По его мнению, такая же задача стояла во время первой информационной атаки и сейчас «удачные темы попытаются снова использовать для мобилизации широкой общественности».

Происхождение не установлено

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта 2018 года в Солсбери. Обоих обнаружили в парке без сознания, оттуда их забрала скорая. Согласно данным судебно-медицинского расследования, максимальная концентрация отравляющего вещества была обнаружена на ручке входной двери.

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Лондон обвинил в отравлении экс-полковника ГРУ Россию и заявил, что отравление было совершено с помощью яда «Новичок» (А-234). Факт использования А-234 подтвердили в ОЗХО. В то же время ни сама организация, ни секретная британская лаборатория в «Портон-Дауне» не смогли установить причастность Москвы к инциденту.

При этом в МИД РФ уже напоминали, что ни в СССР, ни в России не проводились исследования, которые имели бы официальное или неофициальное название «Новичок». По словам постпреда ОБСЕ Александра Лукашевича, после уничтожения химического оружия в России в 2017 году разработками отравляющих веществ занимались в Великобритании, США, Чехии и Швеции.

Позднее президент Чехии Милош Земан, ссылаясь на отчёт Службы безопасности и информации, сообщил, что в 2017 году в стране изготовили, протестировали и уничтожили вещество А-230 (так называемый «Новичок»).