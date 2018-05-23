В посольстве России в Великобритании озабочены видеообращением Юлии Скрипаль

Видеобращение Юлии Скрипаль усиливает озабоченность относительно условий, в которых она содержится, заявили в российском посольстве в Великобритании. Там также выразили подозрение, что она может удерживаться против воли и делать заявления под давлением.

«Были рады увидеть Юлию Скрипаль в добром здравии. Зачитанное ею заявление содержит новую информацию. Однако показанный ролик лишь усиливает нашу озабоченность относительно условий, в которых она содержится. Вполне очевидно, Юлия зачитывала заранее написанный текст. Более того, судя по целому ряду оборотов, это был перевод с английского, причём оригинал был составлен носителем языка. », — говорится в сообщении посольства.

По словам дипломатов, письмо, подписанное Юлией на русском и английском языках, подтверждает это впечатление.

Там отметили, что при всём уважении к частной жизни Скрипаль, видеообращение не снимает с британских властей обязательств по Консульским конвенциям.

«На Соединённом Королевстве лежит обязанность дать нам возможность пообщаться с Юлией напрямую, чтобы убедиться, что она не удерживается против своей воли и не делает заявлений под давлением. Пока что у нас есть все основания подозревать обратное», — заявили в посольстве.

Ранее Юлия Скрипаль заявила, что надеется вернуться в Россию.