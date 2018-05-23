КНР считает неконструктивным шагом со стороны США отзыв приглашения на учения в Тихом океане

Китай считает неконструктивным шагом отзыв Соединёнными Штатами приглашения китайских военнослужащих к участию в военно-морских учениях RIMPAC, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

«Что касается отзыва Пентагоном приглашения китайским ВС принять участие в учениях RIMPAC — мы находим это чрезвычайно неконструктивным шагом», — приводит его слова ТАСС. Ранее Китай провёл учения недалеко от Тайваня.