КНР считает неконструктивным шагом со стороны США отзыв приглашения на учения в Тихом океане

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Китай считает неконструктивным шагом отзыв Соединёнными Штатами приглашения китайских военнослужащих к участию в военно-морских учениях RIMPAC, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

«Что касается отзыва Пентагоном приглашения китайским ВС принять участие в учениях RIMPAC — мы находим это чрезвычайно неконструктивным шагом», — приводит его слова ТАСС.

Ранее Китай провёл учения недалеко от Тайваня.

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