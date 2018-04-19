Захарова прокомментировала слова Коми о возможности наличия у России компромата на Трампа

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала слова экс-главы ФБР Джеймса Коми о возможности существования у России компромата на президента США Дональда Трампа.

«Удивляет не то, что господин Коми, который не скрывает обиду на своего президента за отставку, на вопрос о возможности наличия у России информации, бросающей тень на Трампа, с удовольствием допустил такую возможность. Мы, конечно, оставляем это на совести американского контрразведчика, поскольку первое впечатление от его книги сводится к тому, что он только и делал, что старательно собирал компромат на прежнего шефа», — сказала Захарова.

По её словам, российская сторона вынуждена «опровергнуть утверждение господина Коми».

«Мы считаем недопустимым в нынешней и без того крайне разогретой ситуации в отношениях России и США вбрасывать в СМИ заведомо ложную информацию с явно подстрекательскими целями», — заявила Захарова.

Ранее экс-глава ФБР Джеймс Коми рассказал в интервью ABC News, что он думает по поводу возможности наличия у России компромата на президента США Дональда Трампа.

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