Москалькова заявила, что снова обратится к Трампу с просьбой о помиловании Ярошенко

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова вновь обратится к американскому президенту Дональду Трампу с просьбой о помиловании российского лётчика Константина Ярошенко.

«То письмо, которое я получила от Трампа, не даёт ответа или отказа по вопросу помилования. Возможно, аппарат госсекретаря не до конца разобрался в той формулировке, с которой я обращалась к президенту по поводу Константина Ярошенко. В своём письме я не вдаюсь в юридические подробности правового решения в отношении российского пилота», — пояснила Москалькова в ходе беседы с газетой «Известия».

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что получила из США ответ на письмо по поводу приговорённого к 20 годам лишения свободы лётчика Ярошенко от имени американского лидера.

В 2011 году в Соединённых Штатах Ярошенко был приговорён к 20 годам тюрьмы. Его обвинили в подготовке и доставке на американскую территорию крупной партии наркотиков. Он был экстрадирован в США из Либерии.

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