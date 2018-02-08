Трамп анонсировал встречу с Киссинджером

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Президент США Дональд Трамп рассказал о предстоящей встрече с бывшим госсекретарём Генри Киссинджером.

Как написал американский лидер на своей странице в Twitter, с экс-главой внешнеполитического ведомства США, который занимал данный пост в 1973—1977 годах, он обсудит КНДР, КНР и Ближний Восток.

«Я встречусь с Генри Киссинджером в 13:45. Будем обсуждать Северную Корею, Китай и Ближний Восток», — написал Трамп.

Ранее Киссинджер назвал проблемой для национальной безопасности Соединённых Штатов неуклонный рост обороноспособности Китая и России.

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