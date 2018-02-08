В Минюсте Польши считают полезным спор с Израилем вокруг закона о холокосте
«Государство, как и любая компания, должно заботиться о своем имидже», — отметил он.
По словам Яки, израильская сторона не упоминала о каких-либо проблемах в ходе переговоров об этом документе.
«За последний год в моём кабинете прошло четыре встречи с послом Израиля или его заместителем, в ходе которых ни разу не был поднят вопрос закона об ИНП, речь шла о совсем других законах. Для нас это послужило сигналом, что проблем с законом об ИНП нет», — подчеркнул он.
6 февраля лидер Польши Анджей Дуда подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за пропаганду «бандеровской идеологии» и обвинения польского народа в причастности к холокосту.
Заместитель директора Института стран СНГ политолог Владимир Жарихин прокомментировал RT решение Дуды подписать закон.
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