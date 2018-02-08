В Минюсте Польши считают полезным спор с Израилем вокруг закона о холокосте

Короткая ссылка
Заместитель министра юстиции Польши Патрык Яки заявил, что спор с Израилем вокруг закона об Институте национальной памяти полезен для Варшавы, поскольку активирует реальную историческую политику. Об этом сообщает «Польское радио».

«Государство, как и любая компания, должно заботиться о своем имидже», — отметил он.

По словам Яки, израильская сторона не упоминала о каких-либо проблемах в ходе переговоров об этом документе.

«За последний год в моём кабинете прошло четыре встречи с послом Израиля или его заместителем, в ходе которых ни разу не был поднят вопрос закона об ИНП, речь шла о совсем других законах. Для нас это послужило сигналом, что проблем с законом об ИНП нет», — подчеркнул он.

6 февраля лидер Польши Анджей Дуда подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за пропаганду «бандеровской идеологии» и обвинения польского народа в причастности к холокосту.

Заместитель директора Института стран СНГ политолог Владимир Жарихин прокомментировал RT решение Дуды подписать закон.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru