В Минюсте Польши считают полезным спор с Израилем вокруг закона о холокосте

Заместитель министра юстиции Польши Патрык Яки заявил, что спор с Израилем вокруг закона об Институте национальной памяти полезен для Варшавы, поскольку активирует реальную историческую политику. Об этом сообщает «Польское радио».

«Государство, как и любая компания, должно заботиться о своем имидже», — отметил он.

По словам Яки, израильская сторона не упоминала о каких-либо проблемах в ходе переговоров об этом документе.

«За последний год в моём кабинете прошло четыре встречи с послом Израиля или его заместителем, в ходе которых ни разу не был поднят вопрос закона об ИНП, речь шла о совсем других законах. Для нас это послужило сигналом, что проблем с законом об ИНП нет», — подчеркнул он.

6 февраля лидер Польши Анджей Дуда подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за пропаганду «бандеровской идеологии» и обвинения польского народа в причастности к холокосту.

Заместитель директора Института стран СНГ политолог Владимир Жарихин прокомментировал RT решение Дуды подписать закон.