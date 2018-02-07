МИД Франции раскритиковал принятие в Польше закона о «бандеровской идеологии»
«Мы считаем этот закон неуместным. Нельзя переписывать историю, это никогда не хорошо», — сказал Ле Дриан.
Министр также выразил надежду, что ЕС окажет на Варшаву «моральное давление».
6 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за пропаганду «бандеровской идеологии» и обвинения польского народа в причастности к холокосту.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что в Вашингтоне разочарованы принятием закона.
Эксперт в беседе с ФАН прокомментировал принятие Варшавой закона о запрете «бандеровской идеологии».