МИД Франции раскритиковал принятие в Польше закона о «бандеровской идеологии»

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал неуместным польский закон о запрете «бандеровской идеологии». Об этом сообщает Le Figaro.

«Мы считаем этот закон неуместным. Нельзя переписывать историю, это никогда не хорошо», — сказал Ле Дриан.

Министр также выразил надежду, что ЕС окажет на Варшаву «моральное давление».

6 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за пропаганду «бандеровской идеологии» и обвинения польского народа в причастности к холокосту.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что в Вашингтоне разочарованы принятием закона.

Эксперт в беседе с ФАН прокомментировал принятие Варшавой закона о запрете «бандеровской идеологии».