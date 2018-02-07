Климкин прокомментировал подписание Дудой закона о «бандеровской идеологии»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал подписание польским лидером Анджеем Дудой закона о «бандеровской идеологии».

«Историческая правда не имеет национальных границ и не устанавливается законами. Она или есть, или её надо искать. И в том и в другом случае законодательные акты не помогут», — написал Климкин в Twitter.

6 февраля Дуда подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за пропаганду «бандеровской идеологии» и обвинения польского народа в причастности к холокосту.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что в Вашингтоне разочарованы принятием закона.