Климкин прокомментировал подписание Дудой закона о «бандеровской идеологии»
«Историческая правда не имеет национальных границ и не устанавливается законами. Она или есть, или её надо искать. И в том и в другом случае законодательные акты не помогут», — написал Климкин в Twitter.
6 февраля Дуда подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за пропаганду «бандеровской идеологии» и обвинения польского народа в причастности к холокосту.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что в Вашингтоне разочарованы принятием закона.