Тиллерсон: США разочарованы подписанием польского закона о «бандеровской идеологии»
«Применение этого закона негативно скажется на свободе слова и научных исследованиях», — сказал он.
Тиллерсон подчеркнул, что термин «польские лагеря смерти» является болезненным и способен ввести в заблуждение».
«Подобные исторические неточности затрагивают Польшу, нашего надёжного союзника, и с этим нужно бороться такими способами, которые при этом защищают базовые свободы», — добавил глава американской дипломатии.
По его словам, лучшими средствами против ложных изречений являются дебаты, изучение и образование.
6 февраля Дуда подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за пропаганду «бандеровской идеологии» и обвинения польского народа в причастности к холокосту.
Верховная рада Украины осудила польский закон.
Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с ФАН прокомментировал принятие закона.