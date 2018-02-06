Тиллерсон: США разочарованы подписанием польского закона о «бандеровской идеологии»

США разочарованы решением президента Польши Анджея Дуды подписать закон об Институте национальной памяти. Об этом говорится в комментарии американского госсекретаря Рекса Тиллерсона.

«Применение этого закона негативно скажется на свободе слова и научных исследованиях», — сказал он.

Тиллерсон подчеркнул, что термин «польские лагеря смерти» является болезненным и способен ввести в заблуждение».

«Подобные исторические неточности затрагивают Польшу, нашего надёжного союзника, и с этим нужно бороться такими способами, которые при этом защищают базовые свободы», — добавил глава американской дипломатии.

По его словам, лучшими средствами против ложных изречений являются дебаты, изучение и образование.

6 февраля Дуда подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за пропаганду «бандеровской идеологии» и обвинения польского народа в причастности к холокосту.

Верховная рада Украины осудила польский закон.

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с ФАН прокомментировал принятие закона.