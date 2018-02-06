Дуда подписал закон о «бандеровской идеологии»
Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за пропаганду «бандеровской идеологии» и обвинения польского народа в причастности к холокосту.
Об этом сообщает PAP со ссылкой на секретаря главы государства Кшиштофа Лапиньского.
Ранее Дуда заявил, что поляки имеют право защищать свою «историческую правду».
Верховная рада Украины обратилась с заявлением к Польше в связи с данным законом.
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