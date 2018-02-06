Дуда подписал закон о «бандеровской идеологии»

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Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за пропаганду «бандеровской идеологии» и обвинения польского народа в причастности к холокосту.

Об этом сообщает PAP со ссылкой на секретаря главы государства Кшиштофа Лапиньского.

Ранее Дуда заявил, что поляки имеют право защищать свою «историческую правду».

Верховная рада Украины обратилась с заявлением к Польше в связи с данным законом. 

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