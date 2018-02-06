Рада осудила польский закон о запрете «бандеровской идеологии»
«Верховная рада Украины категорически не приемлет и отвергает политику двойных стандартов и навязывание идей коллективной ответственности украинского народа, а также попытки польской стороны приравнять действия всех борцов за независимость Украины к преступлениям двух тоталитарных режимов XX века — нацистского и коммунистического», — говорится в заявлении.
Депутаты выразили обеспокоенность «развёртыванием антиукраинских настроений» и «созданием атмосферы давления и запугивания» в отношении почти миллиона украинцев, работающих в Польше.
«Призываем президента Республики Польша воспользоваться своими конституционными полномочиями и совместно с сеймом и сенатом вернуть в украинско-польские отношения взвешенность, рациональность и доброжелательность», — подытожили парламентарии.
Ранее сообщалось, что в Раде зарегистрировали законопроект об обращении к властям Польши в ответ на принятый закон об Институте национальной памяти.