Рада осудила польский закон о запрете «бандеровской идеологии»

Верховная рада Украины осудила принятый сеймом Польши закон об ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов. Как передаёт телеканал «112 Украина», за принятие соответствующего заявления проголосовали 242 депутата.

«Верховная рада Украины категорически не приемлет и отвергает политику двойных стандартов и навязывание идей коллективной ответственности украинского народа, а также попытки польской стороны приравнять действия всех борцов за независимость Украины к преступлениям двух тоталитарных режимов XX века — нацистского и коммунистического», — говорится в заявлении.

Депутаты выразили обеспокоенность «развёртыванием антиукраинских настроений» и «созданием атмосферы давления и запугивания» в отношении почти миллиона украинцев, работающих в Польше.

«Призываем президента Республики Польша воспользоваться своими конституционными полномочиями и совместно с сеймом и сенатом вернуть в украинско-польские отношения взвешенность, рациональность и доброжелательность», — подытожили парламентарии.

Ранее сообщалось, что в Раде зарегистрировали законопроект об обращении к властям Польши в ответ на принятый закон об Институте национальной памяти.