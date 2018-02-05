Опубликован текст заявления Рады в связи с польским законом о «бандеровской идеологии»

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В Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект об обращении украинского парламента к властям Польши в ответ на принятый закон об Институте национальной памяти.

В тексте заявления говорится, что Рада «с разочарованием и глубокой обеспокоенностью восприняла решение» о новом польском законе.

Отмечается, что в законе «даётся предвзятое и противоречивое определение понятия «преступления украинских националистов».

По мнению авторов заявления, это «открывает путь к манипуляциям и усилению антиукраинских тенденций в польском обществе».

«Верховная рада Украины категорически не приемлет и отвергает политику двойных стандартов и навязывание идей коллективной ответственности украинского народа, а также попытки польской стороны приравнять действия всех борцов за независимость Украины к преступлениям двух тоталитарных режимов ХХ века — нацистского и коммунистического», — говорится в зарегистрированном в Раде тексте заявления.

Депутаты Рады также призвали польские власти занять государственную позицию и не допустить вступления в силу этого законопроекта. 

Ранее сообщалось, что комитет Рады по иностранным делам подготовил текст заявления для официальной реакции на принятие в Польше закона об Институте национальной памяти.

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