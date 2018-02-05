В Раде подготовили заявление в связи с польским законом о запрете «бандеровской идеологии»

Комитет Верховной рады Украины по иностранным делам подготовил текст заявления для официальной реакции на принятие в Польше закона об Институте национальной памяти. Об этом сообщила глава комитета Анна Гопко.

«Я надеюсь, что это будет общая позиция всех фракций, представителей власти и оппозиции как реакция на закон об Институте национальной памяти, утверждённый сеймом и сенатом Республики Польша», — цитирует Гопко «Укринформ».

Кроме того, она заявила, что 5 февраля в комитете пройдут консультации с представителями разных стран — стратегических партнёров Украины, а также с представителями Польши.

По словам Гопко, в комитете планируют «обсудить эту ситуацию и пути решения, чтобы не было эскалации, чтобы защитить права украинцев, пребывающих сейчас в Польше, и чтобы этот закон не стал инструментом давления».

Ранее депутаты Рады Оксана Юринец и Николай Княжицкий назвали новый польский закон «ударом в спину».

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