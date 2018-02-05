В Раде подготовили заявление в связи с польским законом о запрете «бандеровской идеологии»

Короткая ссылка
Комитет Верховной рады Украины по иностранным делам подготовил текст заявления для официальной реакции на принятие в Польше закона об Институте национальной памяти. Об этом сообщила глава комитета Анна Гопко.

«Я надеюсь, что это будет общая позиция всех фракций, представителей власти и оппозиции как реакция на закон об Институте национальной памяти, утверждённый сеймом и сенатом Республики Польша», — цитирует Гопко «Укринформ»

Кроме того, она заявила, что 5 февраля в комитете пройдут консультации с представителями разных стран — стратегических партнёров Украины, а также с представителями Польши.

По словам Гопко, в комитете планируют «обсудить эту ситуацию и пути решения, чтобы не было эскалации, чтобы защитить права украинцев, пребывающих сейчас в Польше, и чтобы этот закон не стал инструментом давления».

Ранее депутаты Рады Оксана Юринец и Николай Княжицкий назвали новый польский закон «ударом в спину».

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН прокомментировал решение сената Польши принять закон о запрете пропаганды «бандеровской идеологии».

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru