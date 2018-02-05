Эксперт прокомментировал принятие Польшей закона о запрете «бандеровской идеологии»
«Почему Польша приняла «антибандеровский закон», понять можно. Первая причина — поляки крайне чувствительны к историческим событиям. Особенно что касается исторических поражений. А во время Второй мировой войны Польша потеряла очень много, она была оккупирована», — заявил Иванов.
По его мнению, одновременно сказался и тот фактор, что от украинцев Польша за последние годы просто устала.
Как отметил эксперт, поляки помнят страшное прошлое, и их пугает настоящее.
В ноябре 2017 года политолог Александр Асафов прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» возможный выбор Польши между Россией и Украиной.