Эксперт прокомментировал решение президента Польши подписать закон о холокосте

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Анна Лушникова
Заместитель директора Института стран СНГ политолог Владимир Жарихин прокомментировал RT решение президента Польши Анджея Дуды подписать закон об Институте национальной памяти Польши.

«Закон очень противоречивый, как противоречива и сама политика польского государства. С одной стороны, в нём продвигается идея исторической правды — в части осуждения Бандеры и бандеровцев и пропаганды их идеологии. А с другой стороны, они стараются с помощью законодательных мер и даже уголовного преследования запретить обсуждать другую историческую правду о том, что, к сожалению, некоторые польские коллаборационисты участвовали в преследовании евреев на территории Польши», — сказал он.

Эксперт также объяснил, почему перед подписанием президент решил направить закон на рассмотрение в Конституционный суд.

«Для суда будет непросто принять такое решение. Президент передал им этот закон, чтобы не осталось сомнений с точки зрения соответствия конституции, потому что к преследованию за позицию и за мнение отношение всегда было двоякое», — заявил Жарихин.

Ранее Дуда заявил, что подпишет закон, предусматривающий уголовную ответственность за пропаганду «бандеровской идеологии» и обвинения польского народа в причастности к холокосту.

Закон вызвал резко негативную реакцию в Израиле, руководство страны обвинило авторов в покушении на историческую правду.

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