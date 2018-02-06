Дуда намерен подписать закон о «бандеровской идеологии» и направить его на рассмотрение КС
При этом политик пообещал направить документ на рассмотрение Конституционного суда.
Подпись президента — последний шаг в процедуре утверждения закона в Польше.
Ранее Верховная рада Украины обратилась с заявлением к Польше в связи с данным законом. В частности, депутаты призвали Дуду «воспользоваться своими конституционными полномочиями и совместно с сеймом и сенатом вернуть в украинско-польские отношения взвешенность, рациональность и доброжелательность».