Дуда намерен подписать закон о «бандеровской идеологии» и направить его на рассмотрение КС

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что подпишет закон, предусматривающий уголовную ответственность за пропаганду «бандеровской идеологии» и обвинения польского народа в причастности к холокосту. Об этом сообщает Polskie Radio.

При этом политик пообещал направить документ на рассмотрение Конституционного суда. Подпись президента — последний шаг в процедуре утверждения закона в Польше. Ранее Верховная рада Украины обратилась с заявлением к Польше в связи с данным законом. В частности, депутаты призвали Дуду «воспользоваться своими конституционными полномочиями и совместно с сеймом и сенатом вернуть в украинско-польские отношения взвешенность, рациональность и доброжелательность».