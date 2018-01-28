Трамп осудил теракт в Кабуле

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Президент США Дональд Трамп осудил теракт в столице Афганистана и призвал к решительным мерам против боевиков террористической организации «Талибан»*. Об этом сообщает ABC со ссылкой на заявление американского лидера.

«Я осуждаю подлый теракт, в результате которого погибли десятки и получили ранения сотни мирных жителей», — говорится в тексте документа.

При этом американский лидер призвал мировое сообщество «принять решительные меры против талибов и тех, кто их поддерживает».

Ранее сообщалось, что в квартале Кабула Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания, произошёл взрыв. 

Бомба была заложена в машину скорой помощи.

По последним данным, погибли по меньшей мере 95 человек, ещё 158 получили ранения различной степени тяжести.

Ответственность за произошедшее взяло на себя исламистское движение «Талибан».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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