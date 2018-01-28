Трамп осудил теракт в Кабуле

Президент США Дональд Трамп осудил теракт в столице Афганистана и призвал к решительным мерам против боевиков террористической организации «Талибан»*. Об этом сообщает ABC со ссылкой на заявление американского лидера.

«Я осуждаю подлый теракт, в результате которого погибли десятки и получили ранения сотни мирных жителей», — говорится в тексте документа.

NEW: Pres. Trump responds to attack in Kabul, condemns the "despicable car bombing attack," asking that "all countries should take decisive action against the Taliban and the terrorist infrastructure that supports them." https://t.co/4C9tWxEiWMpic.twitter.com/xaIVGGQ6OJ — ABC News (@ABC) 27 января 2018 г.

При этом американский лидер призвал мировое сообщество «принять решительные меры против талибов и тех, кто их поддерживает».

Ранее сообщалось, что в квартале Кабула Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания, произошёл взрыв.

Бомба была заложена в машину скорой помощи.

По последним данным, погибли по меньшей мере 95 человек, ещё 158 получили ранения различной степени тяжести.

Ответственность за произошедшее взяло на себя исламистское движение «Талибан».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.