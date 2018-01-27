Гутерреш осудил теракт в Кабуле и призвал привлечь виновных к ответственности
«Неизбирательные нападения на гражданских лиц являются грубыми нарушениями прав человека и международного гуманитарного права и никогда не могут быть оправданы. Те, кто стоят за сегодняшним нападением, должны быть привлечены к ответственности», — приводит заявление Генсека пресс-секретарь главы ООН Стефан Дюжаррик.
Ранее Госдепартамент США осудил теракт в Кабуле.
Взрыв произошёл в квартале Кабула Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания. Бомба была заложена в машину скорой помощи.
Ответственность взяло на себя движение «Талибан»*.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.