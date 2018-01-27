Гутерреш осудил теракт в Кабуле и призвал привлечь виновных к ответственности

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил теракт в Кабуле, в результате которого погибли по меньшей мере 95 человек, ещё 158 получили ранения различной степени тяжести.

«Неизбирательные нападения на гражданских лиц являются грубыми нарушениями прав человека и международного гуманитарного права и никогда не могут быть оправданы. Те, кто стоят за сегодняшним нападением, должны быть привлечены к ответственности», — приводит заявление Генсека пресс-секретарь главы ООН Стефан Дюжаррик.

Ранее Госдепартамент США осудил теракт в Кабуле.

Взрыв произошёл в квартале Кабула Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания. Бомба была заложена в машину скорой помощи.

Ответственность взяло на себя движение «Талибан»*.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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