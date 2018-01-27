Боевики «Талибана» взяли на себя ответственность за взрыв в Кабуле

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Движение «Талибан»* взяло на себя ответственность за взрыв в дипломатическом квартале Кабула.

Об этом сообщает The New York Times.

27 января в Кабуле произошёл мощный взрыв возле бывшего здания МВД. По последним данным, по крайней мере 40 человек погибли и 140 пострадали в результате происшествия.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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