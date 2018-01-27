В Кабуле произошёл мощный взрыв

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В столице Афганистана произошёл мощный взрыв.

Об этом сообщает TOLOnews.

«Несколько минут назад в Кабуле был зафиксирован звук взрыва», — пишет телеканал на своей странице в Twitter.

Отмечается, что инцидент произошёл на площади Садарат перед старым зданием МВД.

По имеющейся информации, в Министерстве общественного здравоохранения подтвердили, что по меньшей мере 18 человек были ранены в результате происшествия.

Вечером 4 января также произошёл взрыв в столице Афганистана. Его совершил террорист-смертник рядом с КПП полиции. Тогда, по последним данным, погибли 20 человек.

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