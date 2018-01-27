В Кабуле произошёл мощный взрыв
Об этом сообщает TOLOnews.
«Несколько минут назад в Кабуле был зафиксирован звук взрыва», — пишет телеканал на своей странице в Twitter.
لحظاتی پیش، صدای انفجاری در شهر کابل شنیده شد. pic.twitter.com/pFHNYudRfG— TOLOnews (@TOLOnews) 27 января 2018 г.
Отмечается, что инцидент произошёл на площади Садарат перед старым зданием МВД.
По имеющейся информации, в Министерстве общественного здравоохранения подтвердили, что по меньшей мере 18 человек были ранены в результате происшествия.
#Kabul - ministry of public healthy confirms at least 18 wounded in explosion that tore through Kabul City a short while ago #Afghanistan— TOLOnews (@TOLOnews) 27 января 2018 г.
Вечером 4 января также произошёл взрыв в столице Афганистана. Его совершил террорист-смертник рядом с КПП полиции. Тогда, по последним данным, погибли 20 человек.