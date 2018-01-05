Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до 20

Число жертв атаки террориста-смертника в Кабуле возросло до 20, передаёт TOLO News со ссылкой на Министерство внутренних дел Афганистана.

Сообщается, что ещё 30 человек получили ранения.

По данным телеканала, ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»*.

Ранее сообщалось о 15 погибших.

Взрыв произошёл вечером 4 января в столице Афганистана. Его совершил террорист-смертник рядом с КПП полиции.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.