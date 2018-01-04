СМИ сообщили о 15 погибших при взрыве в Кабуле

В результате взрыва в столице Афганистана погибли 15 человек. Об этом информирует TOLOnews.

Также отмечается, что при взрыве пострадали 20 человек.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Кабуле террорист-смертник устроил взрыв, в результате которого около 20 человек получили ранения.

В конце декабря 2017 года в столице Афганистана также произошёл взрыв, жертвами которого стали 40 человек.