СМИ сообщили о 15 погибших при взрыве в Кабуле
В результате взрыва в столице Афганистана погибли 15 человек. Об этом информирует TOLOnews.
Также отмечается, что при взрыве пострадали 20 человек.
15 Killed, Dozens Wounded In Kabul Explosionhttps://t.co/GmapWoqlMipic.twitter.com/hhzj0VylnS— TOLOnews (@TOLOnews) 4 января 2018 г.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Кабуле террорист-смертник устроил взрыв, в результате которого около 20 человек получили ранения.
В конце декабря 2017 года в столице Афганистана также произошёл взрыв, жертвами которого стали 40 человек.
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