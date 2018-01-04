СМИ: При взрыве в Кабуле пострадали более 20 человек

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В результате взрыва в столице Афганистана пострадали более 20 человек.

Как сообщает TOLOnews со ссылкой на источник, взрыв мог устроить террорист-смертник.

Отмечается, что, по словам очевидцев, в результате нападения есть погибшие. 

В конце декабря 2017 года в Кабуле произошёл взрыв, в результате которого погибли 40 человек.

Позднее террористическая организация «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за произошедшее.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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