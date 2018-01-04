СМИ: При взрыве в Кабуле пострадали более 20 человек

В результате взрыва в столице Афганистана пострадали более 20 человек.

Как сообщает TOLOnews со ссылкой на источник, взрыв мог устроить террорист-смертник.

جزئیات حمله انتحاری کابل: برخی از منابع و شاهدان رویداد به طلوع نیوز گفته اند که در این رویداد دست کم ده تن از نیروهای امنیتی جان باخته اند و بیش از بیست تن دیگر زخم برداشته اند — TOLOnews (@TOLOnews) 4 января 2018 г.

Отмечается, что, по словам очевидцев, в результате нападения есть погибшие.

#Kabul - Eyewitnesses say at least 10 people were killed in the explosion in Kabul's PD9. — TOLOnews (@TOLOnews) 4 января 2018 г.

В конце декабря 2017 года в Кабуле произошёл взрыв, в результате которого погибли 40 человек.

Позднее террористическая организация «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за произошедшее.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.