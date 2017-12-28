ИГ взяло ответственность за теракт в Кабуле

Террористическая организация «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за теракт в столице Афганистана, жертвами которого стали 40 человек.

Об этом информирует Reuters. Ранее стало известно, что при нападении террориста-смертника в Кабуле погибли 40 человек, ещё 30 пострадали. 25 декабря смертник подорвал себя близ КПП Национального директората безопасности на площади Абдул Хак в Кабуле. Позднее ИГ также взяло на себя ответственность за нападение. * «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.