ИГ взяло ответственность за теракт в Кабуле
Террористическая организация «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за теракт в столице Афганистана, жертвами которого стали 40 человек.
Об этом информирует Reuters.
Ранее стало известно, что при нападении террориста-смертника в Кабуле погибли 40 человек, ещё 30 пострадали.
25 декабря смертник подорвал себя близ КПП Национального директората безопасности на площади Абдул Хак в Кабуле.
Позднее ИГ также взяло на себя ответственность за нападение.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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