Число жертв взрыва в дипломатическом квартале Кабула увеличилось до 40

По крайней мере 40 человек погибли и 140 пострадали в результате взрыва в Кабуле.

Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

«Министерство здравоохранения заявляет, что число погибших в результате подрыва машины скорой помощи в Кабуле возросло до 40, а раненых — до 140», — пишет телеканал.

#KabulAttack - Ministry of Public Health says death risen to 40 and 140 wounded in deadly ambulance bombing #Afghanistanpic.twitter.com/ZIgEw5AWK6 — TOLOnews (@TOLOnews) 27 января 2018 г.

Ранее посольство России в Афганистане сообщило о десяти погибших в результате взрыва в Кабуле.

27 января в Кабуле произошёл мощный взрыв возле бывшего здания МВД.