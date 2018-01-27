Число жертв взрыва в дипломатическом квартале Кабула увеличилось до 40

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По крайней мере 40 человек погибли и 140 пострадали в результате взрыва в Кабуле.

Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

«Министерство здравоохранения заявляет, что число погибших в результате подрыва машины скорой помощи в Кабуле возросло до 40, а раненых — до 140», — пишет телеканал.

Ранее посольство России в Афганистане сообщило о десяти погибших в результате взрыва в Кабуле.

27 января в Кабуле произошёл мощный взрыв возле бывшего здания МВД.

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