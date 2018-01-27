Число жертв взрыва в дипломатическом квартале Кабула увеличилось до 40
Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
«Министерство здравоохранения заявляет, что число погибших в результате подрыва машины скорой помощи в Кабуле возросло до 40, а раненых — до 140», — пишет телеканал.
#KabulAttack - Ministry of Public Health says death risen to 40 and 140 wounded in deadly ambulance bombing #Afghanistanpic.twitter.com/ZIgEw5AWK6— TOLOnews (@TOLOnews) 27 января 2018 г.
Ранее посольство России в Афганистане сообщило о десяти погибших в результате взрыва в Кабуле.
27 января в Кабуле произошёл мощный взрыв возле бывшего здания МВД.