Посольство России в Афганистане сообщило о десяти погибших в результате взрыва в Кабуле

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Российская дипломатическая миссия в Афганистане, чьё здание находится в Кабуле, сообщила, что в результате взрыва в городе погибли десять человек.

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что информации о пострадавших россиянах нет.

«По предварительным данным, 10 человек погибли, около 50 ранены. Взрыв произошёл на перекрёстке Садорат у бывшего здания МВД», — сообщили в посольстве.

Агентство отмечает, что российское посольство находится далеко от места взрыва.

Телеканал TOLOnews также добавляет, что, по словам медиков, число пострадавших в результате инцидента увеличилось до 75.

«Министерство здравоохранения подтвердило, что 75 человек пострадали в результате мощного взрыва в Кабуле», — указывается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в Кабуле пострадали 50 человек.

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