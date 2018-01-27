Число пострадавших при взрыве в Кабуле возросло до 50
Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на врачей.
«Сотрудники скорой медицинской помощи госпиталя подтверждают, что не менее 50 человек были ранены в результате мощного взрыва, который произошёл в городе некоторое время назад», — пишет телеканал на своей странице в Twitter.
#Kabul - Emergency Hospital officials confirm at least 50 wounded in massive explosion that tore through city a short while ago #Afghanistan— TOLOnews (@TOLOnews) 27 января 2018 г.
Ранее сообщалось, что в Кабуле произошёл мощный взрыв, в результате которого пострадали 18 человек.