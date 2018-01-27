Число пострадавших при взрыве в Кабуле возросло до 50

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По меньшей мере 50 человек получили ранения в результате взрыва в столице Афганистана.

Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на врачей.

«Сотрудники скорой медицинской помощи госпиталя подтверждают, что не менее 50 человек были ранены в результате мощного взрыва, который произошёл в городе некоторое время назад», — пишет телеканал на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что в Кабуле произошёл мощный взрыв, в результате которого пострадали 18 человек.

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