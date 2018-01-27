Власти Парижа погасят огни Эйфелевой башни в память о жертвах теракта в Кабуле

Власти Парижа погасят огни Эйфелевой башни в знак скорби по погибшим в результате теракта в Кабуле. Об этом сообщила мэр французской столицы Анн Идальго.

Ce soir, à minuit, @LaTourEiffel s'éteindra en hommage aux victimes de l'ignoble attentat qui a frappé le coeur de #Kaboul. La Ville de #Paris, les Parisiennes et les Parisiens sont aux côtés du peuple afghan qui fait face une nouvelle fois à la barbarie terroriste. pic.twitter.com/o0e8HCJKDU — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 27 января 2018 г.

«Сегодня в полночь огни Эйфелевой башни погаснут в память о жертвах гнусного нападения в сердце Кабула. Парижане и парижанки поддерживают народ Афганистана, который вновь столкнулся с террористическим варварством», — написала Идальго в своём Twitter.

Взрыв произошёл в квартале Кабула Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания. Бомба была заложена в машину скорой помощи. По последним данным, погибли по меньшей мере 95 человек, ещё 158 получили ранения различной степени тяжести.

Ответственность взяло на себя исламистское движение «Талибан»*.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.