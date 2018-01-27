Число погибших при взрыве в Кабуле превысило 90

Число погибших в результате взрыва в дипломатическом квартале Кабула возросло до 95 человек, передаёт TOLOnews со ссылкой на Министерство здравоохранения Афганистана.

По данным ведомства, ещё 158 человек получили ранения различной степени тяжести. Death Toll Rises To 95 In Kabul Ambulance Bombinghttps://t.co/GgNELaEnAZpic.twitter.com/izgw1pugX2 — TOLOnews (@TOLOnews) 27 января 2018 г. Ранее сообщалось о 63 жертвах. Взрыв произошёл в квартале Кабула Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания. Бомба была заложена в машину скорой помощи. Ответственность взяло на себя движение «Талибан»*. * «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.