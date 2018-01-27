Число погибших при взрыве в Кабуле превысило 90
По данным ведомства, ещё 158 человек получили ранения различной степени тяжести.
Death Toll Rises To 95 In Kabul Ambulance Bombinghttps://t.co/GgNELaEnAZpic.twitter.com/izgw1pugX2— TOLOnews (@TOLOnews) 27 января 2018 г.
Ранее сообщалось о 63 жертвах.
Взрыв произошёл в квартале Кабула Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания. Бомба была заложена в машину скорой помощи.
Ответственность взяло на себя движение «Талибан»*.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.