Число погибших при взрыве в Кабуле превысило 90

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Число погибших в результате взрыва в дипломатическом квартале Кабула возросло до 95 человек, передаёт TOLOnews со ссылкой на Министерство здравоохранения Афганистана.

По данным ведомства, ещё 158 человек получили ранения различной степени тяжести.

Ранее сообщалось о 63 жертвах.

Взрыв произошёл в квартале Кабула Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания. Бомба была заложена в машину скорой помощи.

Ответственность взяло на себя движение «Талибан»*.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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