Число жертв взрыва в Кабуле увеличилось до 63
Число жертв взрыва в дипломатическом квартале Кабула увеличилось до 63 человек.
Об этом сообщает AFP со ссылкой на местные власти.
#BREAKING Death toll in Kabul bombing jumps to 63: official— AFP news agency (@AFP) 27 января 2018 г.
Ранее сообщалось, что по крайней мере 40 человек погибли и 140 пострадали в результате взрыва автомобиля скорой помощи.
Ответственность за взрыв взяло движение «Талибан»*.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.