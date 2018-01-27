Число жертв взрыва в Кабуле увеличилось до 63

Число жертв взрыва в дипломатическом квартале Кабула увеличилось до 63 человек.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на местные власти.

#BREAKING Death toll in Kabul bombing jumps to 63: official — AFP news agency (@AFP) 27 января 2018 г.

Ранее сообщалось, что по крайней мере 40 человек погибли и 140 пострадали в результате взрыва автомобиля скорой помощи.

Ответственность за взрыв взяло движение «Талибан»*.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.