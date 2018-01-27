Тиллерсон назвал теракт в Кабуле «бессмысленной атакой»

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, комментируя теракт в Кабуле, назвал произошедшее «бессмысленной атакой», а также призвал остановить «жестокую кампанию «Талибана»*.

«США решительно осуждают ужасающую атаку в Кабуле. Наши мысли обращены к семьям погибших и к пострадавшим, мы скорбим по всем, кто пал жертвой этой бессмысленной атаки», — цитирует Тиллерсона пресс-служба Госдепа.

Он добавил, что «все страны, которые поддерживают мир в Афганистане, обязаны принять решение остановить жестокую кампанию «Талибана».

«Мы не потерпим тех, кто оказывает поддержку или предлагает убежище террористическим группам», — отметил госсекретарь.

Взрыв произошёл в квартале Кабула Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания. Бомба была заложена в машину скорой помощи. По последним данным, погибли по меньшей мере 95 человек, ещё 158 получили ранения различной степени тяжести.

Ответственность взяло на себя исламистское движение «Талибан».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.