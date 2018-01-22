Сенат США перенёс время голосования по временному бюджету

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Сенат США перенёс время голосования по временному бюджету из-за того, что представители Республиканской и Демократической партий вновь не смогли прийти к общему решению. Об этом сообщает The Hill.

Лидеры республиканцев и демократов Митч Макконнелл и Чак Шумер продолжают переговоры.

NBC уточняет, что голосование предполагается провести в понедельник в 12:00 по местному времени (20:00 мск).

Ранее сообщалось, что голосование по новому временному бюджету США в верхней палате конгресса было назначено на понедельник, 22 января.

Отмечается, что речь идёт о временном финансировании работы правительства до 8 февраля текущего года.

20 января федеральные ведомства США приостановили работу в связи с отсутствием финансирования после того, как демократы не позволили Республиканской партии принять закон о федеральном бюджете.

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