Сенат США перенёс время голосования по временному бюджету из-за того, что представители Республиканской и Демократической партий вновь не смогли прийти к общему решению. Об этом сообщает The Hill.

Лидеры республиканцев и демократов Митч Макконнелл и Чак Шумер продолжают переговоры.

JUST IN: Senate fails to reach funding deal, pushing shutdown into third day https://t.co/Bku9ViG7Xupic.twitter.com/fANq8HyRvn — The Hill (@thehill) 22 января 2018 г.

NBC уточняет, что голосование предполагается провести в понедельник в 12:00 по местному времени (20:00 мск).

Breaking: Senate Majority Leader McConnell says still no agreement reached on government shutdown. Senate has now decided to vote at 12 p.m. tomorrow. https://t.co/kEWLGS0tRo — NBCWashington (@nbcwashington) 22 января 2018 г.

Ранее сообщалось, что голосование по новому временному бюджету США в верхней палате конгресса было назначено на понедельник, 22 января.

Отмечается, что речь идёт о временном финансировании работы правительства до 8 февраля текущего года.

20 января федеральные ведомства США приостановили работу в связи с отсутствием финансирования после того, как демократы не позволили Республиканской партии принять закон о федеральном бюджете.