Правительство США приостановило работу на фоне обсуждения федерального бюджета

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Федеральные ведомства США приостановили работу в связи с отсутствием финансирования после того, как демократы не позволили республиканской партии принять закон по федеральному бюджету.

Об этом сообщает Associated Press.

Ранее президент США Дональд Трамп и глава оборонного ведомства Соединённых Штатов Джеймс Мэттис обсудили возможную остановку работы правительства страны.

Также Министерство обороны США призвало конгресс принять федеральный бюджет страны, чтобы позволить финансирование военных расходов.

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