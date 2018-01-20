Правительство США приостановило работу на фоне обсуждения федерального бюджета
Об этом сообщает Associated Press.
BREAKING: US government shuts down as Congress fails to overcome standoff over spending and immigration. https://t.co/RZXfmXRj54— The Associated Press (@AP) 20 января 2018 г.
Ранее президент США Дональд Трамп и глава оборонного ведомства Соединённых Штатов Джеймс Мэттис обсудили возможную остановку работы правительства страны.
Также Министерство обороны США призвало конгресс принять федеральный бюджет страны, чтобы позволить финансирование военных расходов.