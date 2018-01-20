Пентагон призвал конгресс США принять федеральный бюджет

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Министерство обороны США призвало конгресс принять федеральный бюджет страны, чтобы позволить финансирование военных расходов. Об этом заявила официальный представитель Пентагона Дана Уайт.

«Наши враги не спорят об оборонных расходах и инвестициях. Бюджет на 2018 финансовый год в полном объёме должен быть принят», — говорится в её сообщении в Twitter.

Ранее президент США Дональд Трамп и глава оборонного ведомства Соединённых Штатов Джеймс Мэттис обсудили возможную остановку работы правительства страны.

19 января Пентагон опубликовал национальную военную стратегию страны, в которой Россия и Китай названы стратегическими соперниками Соединённых Штатов.

Также отмечается, что угрозу для безопасности США представляют Северная Корея и Иран.

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