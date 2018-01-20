Пентагон призвал конгресс США принять федеральный бюджет

Министерство обороны США призвало конгресс принять федеральный бюджет страны, чтобы позволить финансирование военных расходов. Об этом заявила официальный представитель Пентагона Дана Уайт.

«Наши враги не спорят об оборонных расходах и инвестициях. Бюджет на 2018 финансовый год в полном объёме должен быть принят», — говорится в её сообщении в Twitter.

Our enemies aren't debating defense spending or investments. A fully-funded #FY18budget must be passed! #PassTheBudget — Dana W. White - DoD (@ChiefPentSpox) 20 января 2018 г.

Ранее президент США Дональд Трамп и глава оборонного ведомства Соединённых Штатов Джеймс Мэттис обсудили возможную остановку работы правительства страны.

19 января Пентагон опубликовал национальную военную стратегию страны, в которой Россия и Китай названы стратегическими соперниками Соединённых Штатов.

Также отмечается, что угрозу для безопасности США представляют Северная Корея и Иран.