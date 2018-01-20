Пентагон призвал конгресс США принять федеральный бюджет
«Наши враги не спорят об оборонных расходах и инвестициях. Бюджет на 2018 финансовый год в полном объёме должен быть принят», — говорится в её сообщении в Twitter.
Our enemies aren't debating defense spending or investments. A fully-funded #FY18budget must be passed! #PassTheBudget— Dana W. White - DoD (@ChiefPentSpox) 20 января 2018 г.
Ранее президент США Дональд Трамп и глава оборонного ведомства Соединённых Штатов Джеймс Мэттис обсудили возможную остановку работы правительства страны.
19 января Пентагон опубликовал национальную военную стратегию страны, в которой Россия и Китай названы стратегическими соперниками Соединённых Штатов.
Также отмечается, что угрозу для безопасности США представляют Северная Корея и Иран.