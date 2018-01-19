Трамп и Мэттис обсудили возможную остановку работы правительства США

Президент США Дональд Трамп и глава оборонного ведомства Соединённых Штатов Джеймс Мэттис обсудили возможную остановку работы правительства страны.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Президент отметил, что он продолжит убеждать конгресс принять оборонный бюджет, который позволит восстановить Вооружённые силы США, готовность, увеличив численность наших вооружённых сил и модернизировать наши возможности», — говорится в тексте сообщения.

При этом Трамп подчеркнул роль конгресса в вопросе потенциального прекращения работы правительства, так как именно от него зависит то, будет утверждён бюджет или нет.