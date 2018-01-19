Пентагон: Россия и Китай подрывают международный порядок изнутри

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Россия и Китай подрывают международный порядок изнутри. Об этом говорится в новой оборонной стратегии Пентагона.

«Китай и Россия в настоящее время подрывают международный порядок изнутри, при этом используя его преимущества и в то же время разрушая его основы и «правила безопасного движения», — говорится в документе.

Также в стратегии сообщается, что Россия и Китай добиваются права вето при принятии решений другими странами.

«Становится всё более очевидным, что Китай и Россия хотят добиться мирового порядка, который будет соответствовать их авторитарной модели, — добиваться использования права вето при принятии другими странами решений в области экономики, дипломатии и безопасности», — отмечается в стратегии.

Также сообщалось, что Россия и Китай названы главными противниками США в новой военной стратегии Пентагона.

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